Челябинск, 7 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Перед новым руководством Челябинского областного киноцентра имени Сергея Герасимова поставлена задача развивать партнерство с частными кинотеатрами, а также усилить культурную политику в сфере патриотического воспитания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Челябинской области.

Comestai Кинозал

В год кино у регионального министерства культуры большие планы по расширению сети муниципальных кинозалов, расположенных в городах и поселка Челябинской области. На сегодня предварительные планы предполагают троекратное увеличение количества залов для просмотра, кинопродукцию для которых поставлял и будет поставлять Челябинский областной киноцентр имени Сергея Герасимова. Кинозалы должны будут появиться даже в небольших поселках. Для для реализации задуманного в министерстве культуры сообщили о включении планов в региональную стратегию по развитию культуры и туризма.

Выработкой нового плана действий по развитию киноискусства занималась группа представителей разных ведомств во главе с региональным министерством культуры на состоявшемся 7 сентября кинофоруме. Мероприятие прошло в населенном пункте Кундравы, родине знаменитого кинорежиссера Сергея Герасимова. Кроме регионального минкульта присутствовали руководители администраций муниципальных районов, представители частных кинопроизводителей, директор музея имени Сергея Герасимова, преподаватели челябинских вузов, режиссеры и организаторы кинофестивалей.

Вместе с тем, все новые планы киноцентру придется реализовывать с новым директором. Предыдущий, Юрий Волкогон, перешел на другое место работы. Теперь он будет вести курс кинорежиссеров и кинопродюссеров в Челябинском государственном институте культуры. На вакантное место директора киноцентра в настоящее время претендуют 2 кандидата, из которых один, в результате конкурсного отбора, займет место директора учреждения. Назначение предположительно состоится в октябре 2016 года.

Новому руководителю предстоит реализовывать планы министерства культуры по расширению влияния на сознание молодежи с помощью кино.

Также, помимо переоборудования и увеличения количества кинозалов (на самом деле лишь попытка восстановления былого количества объектов для трансляции киноискусства в области), предполагается активизация деятельности по улучшению существующих проектов, таких как кинофестивали. Будут продолжены и дополнены кинофестивали «Человек труда» и «ЗА!», успешно прошедшие в прошлые годы. Будет развиваться востребованное детское кино. Кроме этого, Челябинский киноцентр имени Сергея Герасимова должен стать инициатором киноидей, организатором встреч с известными специалистами в области кино.

Отметим, в Челябинской области на текущий момент действуют 53 муниципальных кинозала. Вместе с частными в области насчитывается 115 современных кинозалов. В ближайшее время их количество, по планам министерства культуры Челябинской области, должно стать не менее 348.