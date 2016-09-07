Москва, 7 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал скорую поездку высокопоставленной экспертной российской делегации в Египет, которая оценит ситуацию с безопасностью полетов в этой стране.

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«Египет посетит российская высокопоставленная экспертная делегация, которая продолжит обсуждение темы (безопасность полетов)», — сообщил представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что вопрос перезапуска полетов между РФ и Египтом считается на данный момент одним из важных в двусторонних отношениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиаполеты из РФ в Египет были приостановлены в ноябре 2015 г., после теракта на борту самолета «Шарм-эль-Шейха — Санкт-Петербург». В результате кровавой акции тогда погибли более 220 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

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