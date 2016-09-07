Конаково, Тверская область, 7 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Ситуация с утилизацией бытовых отходов в Тверской области оценивается в целом как негативная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 сентября в региональном штабе ОНФ.

ALTEREGOINTELIGENCIA Мешки с мусором

В ОНФ привели конкретный пример — ситуацию с несанкционированной свалкой в Первомайском сельском поселении Конаковского района. Жители села пожаловались на ситуацию еще весной: мусор сюда свозят не первый год, но в последнее время свалка серьезно разрослась и периодически горит, запах — невыносимый.

В настоящий момент обращения с просьбой привести в соответствие с федеральным законодательством сбор, транспортировку и утилизацию мусора направлены в природоохранную прокуратуру и министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

В природоохранной прокуратуре сообщили, что свалка не входит в государственный реестр объектов размещения отходов, а коммунальное предприятие осуществляет деятельность по обращению с отходами без соответствующей лицензии. По итогам проверки природоохранная прокуратура направила представления об устранении нарушений закона в адрес администрации сельского поселения и коммунального предприятия.

Спустя два месяца общественники вновь приехали в Первомайское, однако свалка никуда не делась, и даже напротив — разрослась.

«Мусор сюда продолжают свозить. Сейчас отходами завалена не только свалка, но и подъезды к ней. Требования прокуратуры администрация и коммунальщики, по-видимому, проигнорировали», — рассказал активист ОНФ Евгений Курамшин.

Он отметил, что в ОНФ будут добиваться ликвидации свалки и уже повторно обратились в природоохранную прокуратуру.

Ситуация с утилизацией бытовых отходов в Тверской области в целом негативная: в региональное отделение ОНФ регулярно поступают жалобы граждан на несанкционированные свалки.

Как отмечает ИА REGNUM, сообщения об обнаружении и ликвидации несанкционированных свалок в регионе появляются регулярно — очередная была обнаружена буквально неделю назад на территории Сорогожского сельского поселения. По данным регионального управления Россельхознадзора, с начала этого года установлено девять фактов захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления, общая площадь сельхозугодий, отданная под мусор, составила 40,9 гектар.