Токио, 7 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Сильные дожди и сильные ветры угрожают обширным районам Японии в случае, если утром 8 сентября мощный тайфун Malou обрушится на побережье страны, предупреждает Японское метеорологическое агентство (ЯМА), сообщает 7 сентября The Mainichi.

NASA Тайфун

ЯМА сообщает, что максимальная скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду, или 90 км/ч. Ожидается, что в течение следующих 24 часов, до 6 часов утра 8 сентября, выпадет до 200 мм осадков в регионе Кинки. До 150 мм осадков выпадет в регионе Токай и Канто-Кошин, и 120 миллиметров — на острове Окинава и в прилегающих районах.

Тайфун Malou может стать 13-м тайфуном, который обрушился на побережье Японии в 2016 году. Есть опасения, что сильные дожди могут угрожать префектурам Иватэ и Хоккайдо, пострадавшим от недавнего тайфуна Lionrock.