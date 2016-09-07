Грозный, 7 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В Чечне назначен новый руководить Курчалоевского района. Вместо Асламбека Айдамирова, который намерен стать депутатом республиканского парламента и участвует в выборах, исполнять обязанности главы муниципалитета будет Магомед-Хаби Ибрагимов. Об этом ИА REGNUM 7 сентября сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

kremlin.ru Рамзан Кадыров

Представляя нового назначенца, Рамзан Кадыров отозвался о нем, как об активном члене команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Он заслужил авторитет, работая в правоохранительных органах, в парламенте республики, администрации главы и правительства Чечни.

Напомним, бывший глава района Айдамиров был назначен на этот пост в апреле 2016 года. До этого он руководил Министерством строительства и ЖКХ Чечни. На посту главы муниципалитета он сменил Идриса Черхигова, назначенного руководителем секретариата главы республики.