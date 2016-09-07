Ереван, 7 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. После политических каникул в Армении первое, о чём заговорили все и сразу — это отставка правительства. 6 сентября в прессу был осуществлён информационный вброс, где помимо прочего называется имя нового премьера.

President.am

Согласно публикациям армянских СМИ, кресло премьер-министра страны вместо Овика Абрамяна займёт бывший мер Еревана Карен Карапетян, который трудится сейчас в компании «Газпром Межрегионгаз» заместителем генерального директора по стратегическому развитию.

Покинет свою пост также глава МИД Армении Эдвард Налбандян, которого «отправляют» послом то ли во Францию, то ли в Россию. Внешнеполитическое ведомство, согласно тем же публикациям, займёт глава президентской администрации Виген Саркисян. Что касается Овика Абрамяна, то ему прочат пост главы администрации президента. Кроме того, как и на прошедших общегосударственных выборах, Абрамян может возглавить штаб правящей Республиканской партии Армении (РПА) на предстоящих в апреле будущего года парламентских выборах.

Скорую смену правительства фактически подтвердил секретарь фракции РПА в парламенте Гагик Меликян.

По его словам, распространенная в СМИ информация о предстоящей отставке правительства и премьера Армении отчасти укладывается в рамки предположений.

«В партии вопрос отставок не обсуждался. Все станет известно в скором времени. Лично я за кадровые изменения. Думаю, правительство сделало все для экономического роста, хотя последние два года были тяжелыми с экономической точки зрения», — сказал Меликян.

Говоря о возможности назначения на пост премьера экс-мэра Еревана Карена Карапетяна, он заявил: «Карапетян — достаточно серьезный специалист. Если он будет назначен премьером Армении, то станет для народа надежным и приемлемым чиновником».

По информации газеты «Жоговурд», члены семьи Карена Карапетяна говорят в беседах с близкими, что Карапетян будет назначен в ближайшие дни премьер-министром Армении. Называется даже день — 21 сентября (День Независимости Армении — ИА REGNUM ).

Согласно муссируемым слухам, в этот день Серж Саргсян объявит о формировании «Правительства народного согласия» и назначении Карена Карапетяна премьером.

С другой стороны есть сомнения в том, что эти слухи просто приманка и их цель — нащупать общественное настроение в Армении. Дело в том, что в создавшейся в Армении тяжелой экономической ситуации крайне необходимо, чтобы общественность перестала постоянно жить в ожидании негатива.

О скорой смене правительства и о создании «правительстве национального согласия» впервые объявил президент Армении Серж Саргсян, сразу же после того, как вооружённая группа «Сасна Црер», захватившая полк полиции в Ереване 31 июля сложила оружие и сдалась властям.

1 августа на встрече с представителями общественности Саргсян заявил, что «наша цель заключается в формировании власти национального согласия, при которой реализация решений будет находиться в пределах ответственности поля широкого консенсуса».

«Правительство национального согласия — это не о попытках не нашедших себя лиц забраться на кресло, речь идет о возможно более широком распределении и разделении политической ответственности, вся институциональная основа которой нами уже обеспечена. Заверяю, что спустя буквально месяцы у нас будет именно такое правительство, именно такая власть», — сказал Серж Саргсян.

По уверению Саргсяна, власти Армении движутся этим путем, и путь этот, по его словам, заключается в роли политических сил, политических деятелей.

Не многие в Армении понимают, что такое «правительстве национального согласия» и как оно будет отличаться просто от правительства.Но один факт очевиден.

В Армении необходимы коренные изменения во всех сферах. А для подобных реформ необходимо не «правительство национального согласия», а политическая воля. Но после апрельских боевых действий в Карабахе стало очевидно, что Серж Саргсян и возглавляемая им РПА не сделали практических никаких выводов. Доказательством тому, захват заложников в полку полиции в Ереване, когда стало понятно, что у вооружённых фанатиков в Армении больше поддержки, чем у властей.

Коренные преобразования, скорее всего, обернуться для РПА и Сержа Саргсяна потерей власти, потому что, под коренные преобразования должна попасть и избирательная система, когда после выборов объявляется реальный победитель, а не подтасованные результаты. В противном случае Саргсян может потерять власть совсем при других, губительных для всей страны, обстоятельствах.