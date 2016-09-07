Москва, 7 сентября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Генеральный директор НПО «Базальт» Владимир Порхачев на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» заявил о возможном завершении до конца года испытаний авиационной бомбы «Дрель», не имеющей аналогов в мире — ее практически невозможно распознать на радарах.

U.S. Air Force Бомбардировка

По его словам, планирующая авиабомба «Дрель» — без двигателя, она выходит на цель при помощи системы наведения ГЛОНАСС. «При отходе от носителя дальность поражения цели — свыше 30 км… На высоте 250 метров раскрывается кассетный заряд», — сказал Порхачев.

Он выразил надежду, что до конца года бомба пройдет все государственные испытания.

Как сообщает ИА REGNUM, в первый день работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2016» в подмосковной Кубинке выставочные площадки посетили более 43 тысяч человек. Образцы вооружения и военной техники на форум представили более 1000 предприятий и конструкторских бюро. В работе МВТФ принимают участие более 80 зарубежных делегаций.

Напомним, форум «Армия-2016» проходит в Конгрессно-выставочном центре военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» с 6 по 11 сентября. С 6 по 9 сентября запланирована деловая программа. 10 и 11 выставочные мероприятия смогут посетить все желающие.