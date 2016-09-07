Новосибирск, 7 сентября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Детские сады и школы Новосибирской области с началом нового учебного года взяты на особый контроль с точки зрения санитарного состояния, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Такое решение было принято в том числе после проверок надзорных органов, которые выявили массовые нарушения в столовых детских образовательных учреждений.

Cenya Glova Школьная столовая

Комментируя данные проверки детских учреждений в Мошковском районе, которые ранее обнародовала региональная прокуратура, министр образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов заявил, что профильные ведомства контролируют выполнение всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и проводят предусмотренные законодательством проверки. «Все замечания, которые выявляются в ходе проверок, своевременно устраняются», — отметил он.

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Нелюбов подчеркнул, что в Мошковском районе с января по май 2016 года прокуратура и Роспотребнадзор проверили десятки детских образовательных организаций и в 29 случаях замечаний не выявлено. При этом он отмечает, что только в пяти образовательных организациях (Сокурский детский сад «Тополёк», Сокурский детский сад «Сказка», Ташаринский детский сад «Лесовичок», Красногорская ООШ, Уч-Балтинская ООШ со структурным подразделением — детский сад) были выявлены нарушения санитарного законодательства, связанные с хранением продуктов питания, посуды, уборочного инвентаря и отсутствием маркировки мягкого инвентаря. По словам чиновника, летом при подготовке к новому учебному году все замечания были устранены. На укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых из бюджета Мошковского района были выделены 450 тысяч рублей. Приобретена посуда, холодильное оборудование, производственные столы, шкафы, электроплиты. Проведены сантехнические работы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что прокуратура Новосибирской области выявила 46 нарушений в шести детских образовательных учреждениях. Нарушения относятся к нормам хранения продуктов питания, посуды, уборочного инвентаря, где-то отсутствовали маркировки мягкого инвентаря. Директорам детских организаций внесено шесть представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 20 сотрудников. Прокурор возбудил 18 дел об административных правонарушениях.