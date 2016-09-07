Озёры, Московская область, 7 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В августе в разных районах Московской области семь раз фиксировалась незаконная недродобыча. В сентябре нелегальную добычу песка остановили в акватории озера Кривуша в Озерах, где ущерб от действий добытчиков превысил 36 миллионов рублей. По мнению экспертов, недородобыча в Подмосковье не только наносит серьезный ущерб бюджету региона, но и оказывает негативное влияние на водоемы и плодородные почвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) keesstes Добыча песка

По данным пресс-службы министерства экологии Московской области, контрольный рейд в Озерах был проведен после обращения администрации городского округа. На месте были задержаны спецтехника и рабочие. По словам министра экологии области Александра Когана, сумма ущерба, нанесенного природе Подмосковья, еще может возрасти, так как специалисты пока не располагают данными о глубине разработки.

«На месте работ были проведены маркшейдерские исследования. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, превысила 36 миллионов рублей. Она может значительно возрасти, поскольку оценен только объем песка, извлеченного со дна Кривуши. Минэкологии обратилось к специалистам Федерального агентства по недропользованию, которые должны установить глубину выработки в озере», — пояснил Коган.

Если окажется, что добыча велась без лицензии, организатор работ будет привлечен к административной ответственности со стороны министерства. Полицейские также начали собственную доследственную проверку, которая может привести к возбуждению уже уголовного дела.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, пояснил руководитель проекта «Экологическая экспедиция» движения «Местные» Александр Трунов, в отдельных случаях незаконная недродобыча может привести к негативному влиянию на природу, но чаще «ударяет» по бюджету региона.

«Негативное влияние незаконная добыча полезных ископаемых оказывает на бюджет, который не получает налогов. Чисто теоретически изымание недр неграмотным способом может привести, в частных случаях, к осушению водоемов, их обмельчанию, но для этого надо развить очень серьезные масштабы, которые не часто встретишь среди наших недробраконьеров. Основной ущерб идет на бюджет», — пояснил Трунов.

Тем не менее эксперт также отметил, что зачастую ущерб природе наносит не сама добыча песка, а загрязнение почвы после неверно проведенных работ.

«Конечно, все связано с частным случаем, если снят слой плодородной почвы, который принадлежит государству по закону, это является преступлением и несет дополнительный экологический эффект. Часто дело даже не в том, что был снят песок, а в том, что вместе с ним может быть повреждена плодородная почва, либо в процессе добычи почва была загрязнена, скажем, нефтепродуктами», — заключил собеседник агентства.