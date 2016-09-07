Кемерово, 7 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Бывшие и нынешние студенты Кемеровского госуниверситета (КемГУ) вступились за уволенного декана, запустив в социальных сетях акцию #язаистфак. Об этом заявил выпускник истфака Кемеровского университета Кирилл Печенкин (присоединился к акции) в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Jirka Matousek Студенты ВУЗа

«Этой акцией хочется донести до массы, до народа то, что истфак — это все равно одна большая семья, это те люди, которые не сдаются, и что бы ни происходило, все это можно решить, — отметил он. — В поддержку 3-х замечательных людей из деканата».

При этом выпускник КемГУ добавил, что руководство факультета вообще не имеет к инциденту на посвящении никакого отношения.

«Декан у меня много пар вёл, я лично с ним очень много общался, — рассказал Печенкин. — Я об этом человеке всегда был наилучшего мнения, он очень хороший преподаватель. Вообще не считаю эту ситуацию такой страшной, как ее раскрутили в соцсетях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появились снимки посвящения в студенты КемГУ, на которых молодые люди были без одежды. Фотографии вызвали большой общественный резонанс. 7 сентября в вузе подтвердили информацию об увольнении декана факультета истории и международных отношений Константина Юматова и 2-х его заместителей.

Читайте также: В КемГУ подтвердили увольнение декана истфака из-за голых первокурсников