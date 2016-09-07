Рим, 7 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Самым высокооплачиваемым игроком итальянской серии, А является форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Зарплата 28-летнего футболиста составила €7,5 млн за сезон, сообщает Gazzetta Dello Sport.

Jan S0L0 Игуаин в матче Лиги чемпионов против «Милана»

До того, как аргентинец Игуаин перешел к туринцам из «Наполи», больше всех в высшем дивизионе итальянской футбольной лиги зарабатывал полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси. Зарплата в €6,5 млн позволяла ему сохранять статус самого высокооплачиваемого игрока лиги в течение нескольких сезонов.

При этом «Рома» находится на третьем месте по общему объему зарплат — €92 млн. На втором месте «Интер» с бюджетом в €120 млн, самые высокие зарплаты в «Ювентусе» — €145 млн. Наиболее низкий бюджет зарплат у «Кротоне», футболисты клуба получают в общей сложности €400 тыс.