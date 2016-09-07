Ставрополь, 7 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Ставропольском крае фрукты и овощи подешевели в августе практически на 15,1%. Это привело к приостановлению инфляции. Индекс потребительских цен снизился в августе до 99,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

Больше всего подешевели помидоры на 40,8%, морковь — на 24% и огурцы — на 21,2% и виноград на 20,2%. Дешевле также стали яблоки — на18,1%, лук и картофель — на 16,8%, капуста — на 11,4%, свѐкла — на 6,2%, бананы — на 6,8% и груши — на 5,2%.

Одновременно стали больше стоить рыба охлажденная и мороженая, апельсины, соки фруктовые — на 3,3−4,2%, замороженные овощи, печень говяжья, яйца куриные — на 2,6−3%, вода газированная, свинина, консервированные и маринованные овощи, лимоны, кулинарные изделия из птицы, гречневая крупа — на 2−2,5%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю подешевела на 3% и составила 3321 рубль.

В целом индекс потребительских цен снизился на 1,7% на продовольственные товары он, а на непродовольственные товары, напротив, возрос на 0,5%. Услуги подорожали на 0,3%.

Цены выросли на мужскую обувь, полотенца, хлопчатобумажные ткани — на 2,8−3,1%, обувь домашнюю, обувь резиновую, одежду и белье — на 2−2,3%, на инструменты и оборудование, постельное белье, пиломатериалы — на 1,4−1,8%.

При этом подешевели шелковые ткани — на 3,1%, телерадиотовары — на 1,9%, стиральные машины — на 1,8%, товары для животных — на 1,3%, меха и меховые изделия, мебель — на 1,2%.

Среди услуг, оказываемых населению края, наибольший рост цен отмечался на услуги профессионального обучения на (11,4%), телевещания (на 5,3%), образования (на 3%). Дешевле стали услуги организаций культуры на1,4%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств — на 0,6%, ремонт, пошив одежды и обуви — на 0,5%.