Самара, 7 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. С 6 сентября по 6 ноября 2016 года поселок Рыбачий в Чапаевске признан неблагополучной территорией по бешенству животных, указано в опубликованном постановлении самарского губернатор Николая Меркушкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

wallspaper.ru Скалящийся волк

Для того, чтобы пресечь опасное заболевание, для поселка установлены следующие ограничения: не допускать проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, прекратить торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной пункта и отлов диких животных.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официально информации в Самарской области ежегодно количество пострадавших колеблется от 8 до 13 тысяч человек. Количество случаев бешенства среди животных в 2015 году увеличилось в 3,3 раза по сравнению с 2014 годом. Число пострадавших от укусов и других повреждений, полученных от животных, выросло на 30,2%.Статистика по 2016 году пока не опубликована.