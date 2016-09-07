Париж, 7 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум.



nkoks Собор Парижской Богоматери

Полиция французской столицы обнаружила поблизости от собора Парижской Богоматери машину, в которой находилось шесть газовых баллонов, сообщает Figaro.

По данным издания, в машине, обнаруженной в ночь на 4 сентября без номеров, находилось шесть баллонов с газом, пять из них были полными.

«В машине никого не было, она была брошена», — отмечает источник, который добавил, что «баллоны не были присоединены к какому-либо детонатору».

В связи с предварительным расследованием под стражу взяты два человека. Дело передано в подразделение борьбы с терроризмом уголовного розыска и Генеральную дирекцию внутренней безопасности Франции.