Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Чартерные авиаперелеты из петербургского аэропорта «Пулково» в Анталью (Турция) возобновились 7 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта).

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«Первый чартерный рейс на турецкий курорт отправился из Санкт-Петербурга в среду в 06:40 утра. Перелет выполнила авиакомпания Royal Flight на воздушном судне Boeing 767−300», — отметили в «Пулково».

До 29 октября, когда завершится весенне-летняя навигация 2016 года, чартерные рейсы из Петербурга в Анталью планируют осуществлять авиакомпании Royal Flight, «АЗУР Эйр», «Северный ветер» и «Уральские авиалинии».

На ближайший месяц, по 5 октября, в аэропорт поступили заявки на обслуживание 35 подобных рейсов.

Продолжается и регулярное авиасообщение между Петербургом и Турцией, возобновленное после нормализации отношений двух стран. Из «Пулково» в Анталью несколько раз в неделю летают самолеты авиакомпаний «Россия» и Turkish Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, чартерные авиарейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24, выполнявший задачи по уничтожению террористов «ИГ» (запрещено в России). Летом 2016 года после письма турецкого президента Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет, произошла нормализация двусторонних отношений.

30 июня российским президентом был подписан указ, отменяющий запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, а правительство России 28 августа постановило отменить ограничения на чартеры в эту страну. Первый после перерыва чартерный авиарейс из России в Турцию отправился 3 сентября из аэропорта «Шереметьево».