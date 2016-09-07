Москва, 7 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам расширение США санкционного списка, в который попали новые российские компании, напомнив, что Москва в этом вопросе исходит из принципа взаимности.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, расширение списка серьезно диссонирует с обсуждавшимися США и Россией на саммите в Китае темами возможного взаимодействия. «Можно выразить сожаление, что встреча двух президентов была омрачена вот такими дополнительными шагами по расширению санкций», — пояснил Песков, говоря о диалоге между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Бараком Обамой.

«Я еще раз могу повторить только, что, безусловно, в санкционных делах главный принцип, из которого мы исходим — это принцип взаимности», — сказал Песков, пояснив, что новый список будет проанализирован. «Безусловно, это в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне министерство торговли США обнародовало обновлённый санкционный список. В него вошли более 80 российских компаний, в числе которых — 11 новых организаций. Отношения между Москвой и некоторыми странами Запада ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Сперва ЕС и США ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввел ограничительные меры на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.