Москва, 7 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Представители ПАСЕ и российского парламента должны совместно работать, чтобы продолжать развивать Европу «без разделительных линий». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил председатель ПАСЕ Педро Аграмунт в ходе встречи делегации ПАСЕ с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным.

PPCOE Пленарное заседание ПАСЕ

Встреча «происходит потому, что мы согласны с тем, что мы должны работать вместе, развивать отношения между российским парламентом и парламентом Совета Европы», отметил глава ПАСЕ.

Аграмунт отметил беспрецедентность ситуации, когда Россия не принимает участия в сессиях ПАСЕ. «Тот факт, что российский парламент решил не назначать делегацию для сессии Ассамблеи 2016 года — беспрецедентная ситуация», — сказал он. Глава ПАСЕ заявил о невозможности оставаться безучастным к этому, являясь «председателем Ассамблеи, представляющей 47 государств, а не 46».

Аграмунт напомнил, что бюро Ассамблеи в июне 2016 года приняло декларацию, призывающую к диалогу и сотрудничеству между парламентами всех 47 государств — членов Совета Европы, включая российский парламент. «Мы призвали Ассамблею найти способы, чтобы осуществлять сотрудничество с российским парламентом, и анализировать все возможности для диалога, которые предлагает парламентская дипломатия, поскольку в наших общих интересах защита прав человека, демократии, верховенства права на национальном и международном уровнях», — пояснил он.

«Эта приверженность намного сильнее, чем те вопросы, которые нас разделяют. Мы должны разделять наши обязательства, работать вместе для того, чтобы преодолевать все сложности, разногласия, которые существуют между нами. Другими словами, работать вместе, для того чтобы обсуждать эти вопросы, и для того, чтобы продолжать развивать Европу без разделительных линий», — подчеркнул Аграмунт.

Он заверил, что со стороны ПАСЕ есть стремление «к искреннему, конструктивному и дружественному диалогу» с российской стороной.