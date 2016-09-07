Москва, 7 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Партии за время предвыборной кампании получили в свои избирательные фонды неправомерные пожертвования на 70,5 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

«К настоящему моменту у 14 партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, выявлено 15 фактов поступления неправомерных пожертвований на общую сумму 70,5 млн рублей», — сказала Памфилова, отметив, что «практически все они возвращены жертвователям».

Мониторинг избирательных фондов партий ведется ежедневно, подчеркнула глава ЦИК.

В выборах в Госдуму принимают участие 14 партий и одномандатники.