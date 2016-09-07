Лусака, 7 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Замбии выгоднее заниматься проституцией, чем сельским хозяйством, заявила Кристин Мвенда, бывший фермер региона Мумбва в Замбии, сообщает 7 сентября Reuters.

DorisDorfmeister Кукуруза

Начиная с 2014 года 37-летняя Кристин Мвенда занимается проституцией в столице Замбии Лусаке. Платят лучше, чем за выращенную кукурузу, считает Кристин Мвенда.

«В среднем я зарабатываю около 500 квача (US $ 0,70) в удачный день», — сказала Мвенда, которая согласилась дать интервью при условии, что ее настоящее имя останется неизвестным.

Она добавила, что может заработать за один день больше денег, занимаясь проституцией, чем от продажи годового урожая кукурузы.

Кристин Мвенда — одна из миллиона людей, которые оказались в сложной экономической ситуации, вызванной длительными засухами. Высокая стоимость удобрений, транспорта, семян и частые засухи практически обесценили фермерский труд.