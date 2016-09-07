Магас, 7 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении казаков Ингушетии в Терское казачье войско (ТКВ) может быть решен уже 25 сентября на предстоящем войсковом круге. В случае принятия выборными казаками ТКВ положительного решения, все юридические процедуры в местном отделении Минюста будут завершены в ближайшее время.

Казаки. Фотография начала XX в

Об этом заявил атаман Сунженского казачьего общества Василий Светличный после проведения смотра ингушских казаков, который принимал атаман ТКВ казачий полковник Александр Журавский, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе Терского казачьего войска.

Смотр состоялся в городском поселении Сунжа. В нем участвовали 115 казаков из разных районов Ингушетии. «Я приехал посмотреть на состояние дел и убедиться в том, что члены Сунженского казачьего общества — это действительно потомки казаков, которые остались в республике. На предстоящий войсковой круг приедут их представители. Я пояснил собравшимся, что решение — за выборными казаками ТКВ. Как они решат, так и будет», — приводит слова Александра Журавского пресс-служба ТКВ.

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Следует отметить, что вопрос о вступлении казаков Сунженского казачьего округа казаков под знамена Терского войскового казачьего общества стоит давно. Одной из проблем, мешающих воссоединению, является то, что ингушское казачье общество создано, но юридически пока не оформлено. Напомним, в настоящее время в Терское войсковое казачье общество входят четыре отдела — Ставропольское, Терско-Малкинское, Аланское и Кизлярское окружные казачьи общества.