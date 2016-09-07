Москва, 7 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Власти Москвы заявили о завершении работ по реорганизации структуры службы занятости населения, заявил на пресс-конференции 7 сентября заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Андрей Бесштанько. По его словам, количество сотрудников службы занятости увеличено на 141 человек, сообщает ИА REGNUM.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Смысл реорганизации заключался в формуле «меньше начальников-больше консультантов по трудоустройству», — пояснил Бесштанько.

Замглавы департамента отметил, что среди ключевых показателей эффективности работы службы занятости Москвы — количество трудоустроенных граждан. Также он сообщил, что во всех офисах трудоустройства ввели единую схему работы: отменяется перерыв на обед, функционирует служба администрирования зала. Всего в одном центре должно работать порядка 20 универсальных специалистов.

Напомним, ранее в Москве открыли биржу труда для молодежи, а также в центрах занятости начали работать персональные кураторы для безработных.