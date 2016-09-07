Рим, 7 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум.



sadda.co Нефть

На страницах интернет-журнала Internazionale французский журналист Бернард Гуэтта в статье под заголовком «Россия хочет новую роль в мировой власти» размышляет над тем, как Россия добивается поставленных целей.

5 сентября два основных производителя нефти в мире, Россия и Саудовская Аравия, объявили о сближении. С падением цен на нефть, которое наносит ущерб в значительной степени всем странам-производителям, Эр-Рияд и Москва решили в кулуарах саммита G20 найти способы по стабилизации рынка, т. е. «принудительно увеличить цены на нефть». По мнению журналиста, русские более нетерпеливые в этом вопросе. Они даже готовы к сокращению предложения, и этот шаг может автоматически поднять цены. Саудовцы, со своей стороны, убеждены в том, что нет необходимости осуществлять операции такого типа, хотя и не исключают ее. Не случайно, Россия и страны Организации стран-экспортеров нефти встретятся в Алжире в конце сентября, за два месяца до даты проведения общего собрания ОПЕК, которое пройдет в Вене.

«Россия в первую очередь и нефтедобывающие страны хотят влиять на цены, и это еще больше усугубит трудности Европы и Китая, — утверждает автор и успокаивает читателей, — Но это не означает, что план производителей сработает, тем более, что Иран намерен увеличить объем продаж любой ценой, чтобы воспользоваться отменой санкций и возместить свои финансы. Как сообщает автор, России поднятие цен необходимо из-за выборов президента, а Саудовской Аравии нужно просто отомстить США. «Трудно будет добиться согласия, но Россия будет пытаться всякими способами, чтобы повлиять на переизбрание Владимира Путина на пост президента через два года. Саудовская Аравия направила четкое послание Соединенным Штатам, которым не простила нейтральную позицию в конфликте между суннитами и шиитами, и между двумя главными сторонниками двух течений, Ирана и Саудовской Аравии».

В тексте статьи отмечается, что русская дипломатия перешла в наступление на всех фронтах. Москва обхаживает Пекин, поддерживая его претензии на острова в Южно-Китайском море, она примирилась с Турцией, на которую Запад очень зол после массовых арестов, следующих после попытки государственного переворота, Россия ищет союзников везде, лишь бы восстановить утерянный статус сверхдержавы — соперника Соединенных Штатов. Поэтому Путин продолжает вмешиваться во все кризисы, игнорируемые Вашингтоном. В то время как Обама пытается абстрагироваться от израильско-палестинского конфликта, Путин пытается организовать встречу в Кремле между Биньямином Нетаньяху и палестинским президентом Махмудом Аббасом. «Не говоря уже о Сирии, где русские думают, что они могут убедить американцев принять свою позицию и отказаться от отставки Асада, и вместо этого сосредоточиться на совместных усилиях, направленных против исламского государства (запрещенная в России организация) и всех формирований, которых Москва считает террористами. Понятно, что русские спешат, потому что они знают, что Хиллари Клинтон будет занимать гораздо менее примирительную позицию, чем Обама».