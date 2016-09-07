Новосибирск, 7 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. «Пуля» из «расстрельного» подвала в «Доме с часами» в Новосибирске оказалась шрапнельным снарядом. Об этом ИА REGNUM рассказал сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев, подчеркнув, что к такому выводу пришел криминалист, который изучил находку.

Константин Голодяев Вопрос о «расстрельной комнате» под «Домом с часами» в Новосибирске закрыт

«Никаких казней в этом подвале не проводилось и вопрос о «расстрельной комнате» можно считать закрытым. Криминалист, осмотрев «пулю», высказал уверенность, что это шрапнель (скорее всего, чугунная), и следы на кирпичной кладке, их кучность вполне укладываются в модель взрыва шрапнельного заряда на малом расстоянии. Как снаряд времен первой мировой и гражданских войн попал в подвал, когда, и кем был подорван остается для обсуждения и фантазий. Но это было уже явно после постройки «Дома под часами», возможно и во второй половине XX века», — отметил Голодяев.

Сам же подвал, по мнению сотрудника музея, действительно может быть постройкой дореволюционного типа, в которую были «вбиты» сваи нового дома 1931 года постройки.

«За это говорят сводчатые кирпичные потолки и периметр этого старого подвала, поглощённый новым, большим периметром с другими перекрытиями. Периметр из бутового камня не является здесь определяющим, но и он виден на фото здания 20-х годов» — говорит Константин Голодяев, подчеркивая, что замурованный проход не исключает прохождение тоннеля вдоль всего квартала. Он предполагает, что котёл мог являться частью автономной системы отопления и энергоснабжения «Дома под часами». Есть предположение, что до котельной помещение подвала могло использоваться для энергопитания кинотеатра «Заря», бывшего в этом доме в 1909 году.

Что будет дальше с этим подвалом пока неизвестно, но строительные работы здесь продолжаются. Ранее ИА REGNUM сообщало, что расчищая подвал «Дома с часами», который до этого времени был затоплен, рабочие обнаружили, что его кирпичные стены испещрены будто следами от пуль. Один из «шариков», очень похожий на пулю, они извлекли из отверстия.

Читайте также: В Новосибирске в подвале «Дома с часами» найдена «расстрельная» комната

Тут же появилось предположение, что подвал мог служить «расстрельной комнатой». Позже сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев предположил, что под «Домом с часами» могли располагаться подвалы купца Маштакова, дом которого был построен на этом месте в начале 1900-х годов. По поводу «расстрельной комнаты» Голодяев усомнился. А «пуля» была передана в Музей города Новосибирска.

Читайте также: Новосибирцы приоткрыли тайну подвала купца Маштакова