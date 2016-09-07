Индийский суд рассмотрит иск о запрете игры Pokemon Go
Нью-Дели, 7 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Житель индийского штата Гуджарат обратился в Высокий суд региона, требуя запретить популярную мобильную игру Pokemon Go. Истец считает, что пользователи игры совершают богохульство, посещая храмы, чтобы «поймать» там виртуальных существ, сообщает RT.
Как пояснил адвокат истца Начикет Давэ, игроки, чтобы получить очки в форме яиц, приходят в молитвенные домах различных религий, включая индуистские и джайнские храмы.
«Обнаружить яйца в индуистском или джайнском храме кощунственно, поэтому мой клиент добивается запрета игры во всей стране», — отметил юрист.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее популярная игра, основанная на соединении окружающей реальности и виртуального пространства, вызвала возмущение жителей Норвегии. Глава Либеральной партии Трине Скей Гранде играла в Pokemon Go прямо на парламентском заседании комитета по обороне и внешней политике. Поведение политика сочли «неуважительным и неприемлемым» 83% читателей одной из местных газет.