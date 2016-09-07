Нью-Дели, 7 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Житель индийского штата Гуджарат обратился в Высокий суд региона, требуя запретить популярную мобильную игру Pokemon Go. Истец считает, что пользователи игры совершают богохульство, посещая храмы, чтобы «поймать» там виртуальных существ, сообщает RT.

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Как пояснил адвокат истца Начикет Давэ, игроки, чтобы получить очки в форме яиц, приходят в молитвенные домах различных религий, включая индуистские и джайнские храмы.

«Обнаружить яйца в индуистском или джайнском храме кощунственно, поэтому мой клиент добивается запрета игры во всей стране», — отметил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее популярная игра, основанная на соединении окружающей реальности и виртуального пространства, вызвала возмущение жителей Норвегии. Глава Либеральной партии Трине Скей Гранде играла в Pokemon Go прямо на парламентском заседании комитета по обороне и внешней политике. Поведение политика сочли «неуважительным и неприемлемым» 83% читателей одной из местных газет.