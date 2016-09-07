Москва, 7 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Нападение на телеканал «Интер» на Украине напомнило спикеру Госдумы Сергею Нарышкину историю Европы 30-х годов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Сожжение книг в нацистской Германии

«Последние события говорят сами за себя и очень напоминают некоторые картинки из истории Европы 30-х годов прошлого века, когда нацисты на кострах сжигали неудобные для себя книги, а сегодня сжигают целые телеканалы», — заявил Нарышкин на встрече с делегацией ПАСЕ во главе с Педро Аграмунтом.

«Такое не должно оставаться незамеченным», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 сентября митингующие ворвались внутрь здания и подожгли телестудию телеканала «Интер», устроили погром и напали на работников. В результате в больницы обратились несколько сотрудников телеканала.