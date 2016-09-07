Ставрополь, 7 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Госдолг Ставропольского края после снижения по итогам семи месяцев снова вырос в июле 2016 года практически на 1,3 млрд рублей и составил 32,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине РФ.

Соответственно вырос и процент региона в объеме госдолга субъектов Северного Кавказа с 39 до 41%. На 1 августа 2016 года суммарный объем госдолга субъектов Северо-Кавказского федерального округа составил 78,4 млрд рублей.

В структуре госдолга Ставропольского края на 1 августа 2016 года 66% или 21,2 млрд рублей составляют бюджетные кредиты. (На 1 июля их доля составляла 14,9 млрд рублей или 45,5%).

Соответственно доля коммерческих кредитов снизилась с 11,4 до 6,4 млрд рублей. Это 20% госдолга Ставрополья. По прежнему, 4 млрд рублей госдолга региона находится в облигациях и еще 500 млн рублей — госгарантии.

Муниципалитеты региона накопили госдолг в объеме 1,2 млрд рублей.

Напомним, к концу минувшего года госдолг Ставрополья вырос практически двукратно до 34,6 млрд рублей и составлял треть северокавказского. На его обслуживание и погашение в 2015 году в крае было направлено 16,7% собственных доходов.

Накануне в Совете Федерации РФ глава Ставрополья озвучил инициативу упрощения для регионов процедуры получения бюджетных кредитов, что сократит коммерческие займы регионов. Он также инициировал дифференциацию требований, прав, обязательств и обязанностей субъектов, с объективным определением их реальных финансовых возможностей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в 2015 году долговая нагрузка увеличилась в 60 регионах. Госдолг субъектов федерации превысил 2 триллиона рублей.

Из них 13,9 млрд рублей накоплено — у Дагестана, 10,9 млрд рублей — у Северной Осетии. Все остальные регионы округа имеют госдолг объемом менее 10 млрд рублей.