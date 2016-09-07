Астана, 7 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. На казахстанско-киргизской границе казахстанские пограничники задержали более 7,5 килограммов гашиша, сообщает сегодня, 7 сентября, Пограничная служба Комитета национальной безопасности республики.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Наряд пункта пропуска «Карасу авто» Кордайского пограничного отряда задержал 55-летнего гражданина Киргизии, который следовал в Казахстан на автомобиле «ДАФ» с прицепом.

«При досмотре транспорта через инспекционно-досмотровый комплекс груз в прицепе вызвал подозрение — показал затемнение. Автомобиль с грузом был направлен на углубленный досмотр, в ходе которого служебная собака обозначила наличие запрещенных предметов в автотранспорте. Осуществлена разгрузка вещей прицепа, где в баулах с вещами обнаружено 8 брикетов, обмотанных скотчем — гашиш общим весом 7 кг 809 г», — говорится в сообщении Погранслужбы.

После экспертизы материалы были переданы полицейским Кордайского района.

Напомним, ранее, 25 августа, пограничники обнаружили наркотики в поезде, который следовал из Киргизии через Казахстан в Россию. Запрещенный груз был спрятан в емкости с медом.