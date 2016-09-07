Рим, 7 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум.



pixabay.com Флаг Германии

«В настоящее время есть тенденция, которая относится ко всей Европе, к каждому избирательному колоколу, который звонит в разных странах, настал час нового популистского и ксенофобского права», — пишет журналист Эцио Мауро на страницах la Repubblica. Через несколько дней после «символической присяги» верности Европе трех лидеров Франции, Германии и Италии на острове Вентотене, антимигрантское движение, которое началось всего три года назад, набрало 22% в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в своей первой избирательной гонке. Сторонникам канцлера удалось занять лишь третье место. Автор напоминает, что еще год назад Меркель открыла двери миллионам сирийских беженцев, просто объясняя, что это было необходимо для такой сильной страны, как Германия, и она взяла на себя ответственность за свою мужественную политику, которая ознаменовала переворот для ЕС, в котором проблему миграции привыкли считать проблемой юга. Теперь такая политика обернулась против канцлера, политический знак умножения работает на страхе, а не на реальных данных явления (…).

В статье подчеркивается, что вопрос миграции является не только европейским, он касается стран Запада и не только (на саммите G20 в Китае попросили весь мир о помощи). Войны, голод и бедность заставляют миллионы людей отправляться в путь и плыть по морю в поисках свободы, в поисках берега, где можно построить будущее своих детей. Европа является землей обетованной не только географически, но и политически, поскольку она представляет собой набор (братство) христианских стран, которые верят в демократию прав (равенство) и демократии институтов (свободы). «Европу накрыло волной миграции, она не в состоянии проявить свои моральные обязанности гостеприимства со своими политическими обязанностями, обеспечить безопасность граждан».

К страхам европейских жителей по поводу проблемы с мигрантами добавляется смертный вызов, который исламистский терроризм объявил европейской демократии, плюс экономический кризис века, превращающийся в перманентный кризис работы, и мы приходим к выводу, что чаша переполнена, — утверждает Эцио Мауро. Перечисленные кризисы отражаются на более слабых слоях населения. Граждане ищут у современного государства защиты, они готовы жертвовать свободой в обмен на охрану. Но старые государства не могут гарантировать безопасность, потому что кризисы превышают их размеры и полномочия.

Популярность таких партий как «Альтернативная Германия» или «Национальный фронт» во Франции автор статьи объясняет просто: они играют на страхах европейцев, которых их же собственные государства пока не могут защитить. Вопрос — политический — о защите и уверенности остается без ответа. «И здесь в пустом пространстве рождается общее ощущение, которое теперь объединяет Европу: ощущение того, что мир выходит из-под контроля, что некоторые явления сильнее, чем те, кто должен управлять ими, что политика и общественные институты вне игры». Это, как считает журналист, должно создать огромную проблему для левых, ведь речь идет о слабой части населения. Это должно создать огромную проблему для всех демократических сил, так как проблема разъедает перед глазами европейцев периметр представления, которое основано именно на демократических формах, которые они выбирали. Вместо этого, среди идеологий и культур в этом хрупком мире хрупких граждан, ищущих защиты и решения этой проблемы, выживает популизм. «Популизм без истории и культуры является зеркалом рассеянных страхов, кормя их вместо того, чтобы решить, изобретая военизированные решения (стены, отторжение, торговля, колючая проволока). Это примитивные ответы и пропаганда в ответ на сложные проблемы», — приходит к выводу Эцио Мауро.