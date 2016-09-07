Краснодар, 7 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пограничный катер попал в «переделку». Инцидент произошел накануне, 6 сентября, в Азовском море недалеко от станицы Должанской Ейского района.

skeeze Катер

По данным экстренных служб, на борту судна, которое перевернулось на полном ходу, находились трое пограничников. Двое из них получили травмы, не совместимые с жизнью, а третий пограничник смог самостоятельно добраться до берега, передает ГТРК «Кубань».

По предварительным данным, причиной происшествия стали неполадки с двигателем. В обстоятельства ЧП разбираются следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один инцидент с участием катера произошел в августе текущего года в Сочи. Без пострадавших также не обошлось. Под катер, выполнявший в море прогулочный маршрут, попала купавшаяся в акватории Черного моря женщина. Спасти ее медикам не удалось, отдыхающая получила множественные травмы.

Добавим, что за первые полгода на водных объектах Краснодарского края утонули почти 80 человек, шесть из которых — дети.