Пограничный катер перевернулся в Азовском море: есть погибшие
Краснодар, 7 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пограничный катер попал в «переделку». Инцидент произошел накануне, 6 сентября, в Азовском море недалеко от станицы Должанской Ейского района.
По данным экстренных служб, на борту судна, которое перевернулось на полном ходу, находились трое пограничников. Двое из них получили травмы, не совместимые с жизнью, а третий пограничник смог самостоятельно добраться до берега, передает ГТРК «Кубань».
По предварительным данным, причиной происшествия стали неполадки с двигателем. В обстоятельства ЧП разбираются следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, еще один инцидент с участием катера произошел в августе текущего года в Сочи. Без пострадавших также не обошлось. Под катер, выполнявший в море прогулочный маршрут, попала купавшаяся в акватории Черного моря женщина. Спасти ее медикам не удалось, отдыхающая получила множественные травмы.
Добавим, что за первые полгода на водных объектах Краснодарского края утонули почти 80 человек, шесть из которых — дети.