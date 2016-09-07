Днепропетровск, Украина, 7 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Городской совет Днепра (ранее — Днепропетровск, Украина) на сессии 7 сентября утвердил решение о разрыве отношений с городами-«побратимами» в России, сообщил мэр украинского города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По его словам, отношения с городами РФ разорваны, а Горсовет официально переименован в Днепровский городской совет (ранее — Днепропетровский городской совет).

Напомним, Днепр был связан побратимскими отношениями с Красноярском, Улан-Удэ и Самарой.

Это не первый город, рвущий в одностороннем порядке подобные связи — ранее это сделали Киев (с Москвой, Волгоградом, Санкт — Петербургом, Улан-Удэ, Республикой Коми и Махачкалой), Житомир (со Смоленском), Ровно (с Костромой), Черновцы (с Брянском и Подольском) и Ивано-Франковск (с Серпуховом и Сургутом).