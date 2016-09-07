Киев, 7 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Украина будет добиваться запрета на международные полеты российских самолетов «Ан», если владельцы авиалайнеров откажутся от украинского сервисного обслуживания. Об этом, как передает RT, заявил президент госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба.

forumavia.ru «Ан»

По его словам, компании, которые эксплуатируют продукцию концерна в РФ, пытаются перевести функцию обслуживания на российские предприятия.

При этом Коцюба уточнил, что речь в данном случае идет о «компании «Ильюшин».

«Конечно, мы (госпредприятие «Антонов») поставим (запрет), потому что это имидж компании, это наши самолеты, которые создавались здесь, — добавил Коцюба. — Если кто-то будет управлять технической составляющей, кроме «Антонова», мы просто не гарантируем безопасность этих полётов».

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