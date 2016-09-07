Саратов, 7 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. С начала вспышки АЧС на территории Саратовской области всего погибло 3 кабана. Гибель этих диких животных не носит массовой характер, при приближении болезни зверь может мигрировать на безопасные участки лесных массивов. Всего планируется сократить до 1 ноября 2016 года поголовье кабана на 2321 особь, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

ru.wikipedia.org Кабаны

5 сентября госинспектором охотничьего комитета во время рейда с егерями охотохозяйства «Гартовское» Татищевского района были обнаружены останки трех диких кабанов. Для исследований на АЧС были отобраны пробы после их диагностирования в ФГБУ «Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории» подтверждено присутствие в них вируса АЧС. В настоящий момент паталогический материал направлен с Россельхозакадемию города Покрова для подтверждения результата.

Инспекторским составом комитета совместно с егерями охотпользователей будет продолжен ежедневный мониторинг охотничьих угодий для обнаружения павших кабанов. Ппродолжаются мероприятия по регулированию численности кабана. Всего планируется сократить поголовье на 2321 особь до 1 ноября. На сегодняшний день добыта 591 особь кабана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа текущего года на совещании в областном правительстве начальник управления ветеринарии Алексей Частов сообщил, что в 2015 году АЧС зарегистрирована на территории 15 регионов России. В Саратовской области заболевание было выявлено в Лысогорском и Аткарском районах. В настоящее время в Лысогорском районе все мероприятия по ликвидации очагов АЧС выполнены, карантин отменен.

Анализ эпизоотической ситуации свидетельствует, что основными причинами возникновения и распространения данного заболевания в субъектах РФ являются отсутствие достоверного учета поголовья сельхозживотных, бесконтрольное выгульное содержание свиней, ненадлежащий контроль владельцами за здоровьем животных, сокрытие падежа, отсутствие должной охраны животноводческих хозяйств от заноса возбудителей заразных болезней.