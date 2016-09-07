Москва, 7 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Россия исходит из принципа взаимности во всех санкционных делах. Об этом 7 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока детально не могу сказать. Я еще раз могу повторить только, что, безусловно, в санкционных делах главный принцип, из которого мы исходим, — это принцип взаимности», — сказал Песков.

По его словам, «новый перечень будет проанализирован, безусловно, это в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений».

Песков выразил сожаление в связи с тем, что «встреча двух президентов, которая состоялась на полях саммита «двадцатки», была обрамлена как в канун этой встречи, так и в последующие дни вот такими дополнительными шагами по расширению санкций».

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это «серьезно диссонирует с темами, касающимися возможного взаимодействия в чувствительных сферах, о которых шла речь на встрече двух президентов».

Напомним, ранее министерство торговли США обнародовало обновлённый санкционный список. В него вошли более 80 российских компаний, в числе которых — 11 новых организаций.