Москва, 7 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ РФ) понизил официальный курсы доллара США и повысил официальный курс евро к рублю на 8 сентября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

Так, официальный курс евро установлен на отметке 72,4022 рубля, он прибавил 3,83 копейки. Доллар опустился на 45,02 копейки и составил 64,3804 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 23,04 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 67,9902 руб.

Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ на 7 сентября повысил курс доллара и понизил курс евро. Так, курс доллара вырос на 7 копеек и составил 64,83 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку до 72,36 рубля. Нефть марки Brent выросла до 47,59 доллара за баррель.