Тбилиси, 7 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. С 7 по 9 сентября в Грузии, в регионе Кахети, проходит первая глобальная конференция по винному туризму. По информации пресс-службы правительства Грузии, мероприятие организовано Всемирной туристской организацией ООН.

Пампео Массани. Виноделы. 1850 1920

Власти Грузии придают этой конференции большое значение и считают, что она будет способствовать упрочению имиджа Грузии как колыбели виноделия. Такую оценку этому событию на заседании правительства 7 сентября дал премьер-министр Георгий Квирикашвили.

В конференции принимают участие более 250 делегатов из 42 стран мира, а также генсек Всемирной туристской организации Талеб Рифай, которого премьер охарактеризовал как очень большого друга и сторонника Грузии.