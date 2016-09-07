Сыктывкар, 7 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В настоящее время проект республиканского закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан» проходит общественное обсуждение. Оно продлится до 22 сентября, а рассмотреть документ планируется на октябрьском заседании регионального парламента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета.

Цитата из к/ф «Весёлые ребята». Реж. Григорий Александров. 1934. СССР Требуется тишина!

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева призвала жителей республики принять активное участие в обсуждении законодательной инициативы. «Нам очень важно ваше мнение об этом законопроекте и ваши предложения к нему. Я уверена, что вместе мы сможем разработать закон, который окажется нужным многим из вас, и будет работать в полной мере», — отметила спикер парламента.

Сейчас в Коми вопрос соблюдения тишины регламентируется региональным законом «Об административной ответственности», согласно которому нарушение тишины и покоя граждан в период времени с 22 до 7 часов, кроме праздничных дней и чрезвычайных ситуаций, влечет предупреждение или наложение на нарушителей административного штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

По словам председателя Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению Нины Нестеровой, необходимость принятия отдельного закона назрела давно. «Количество обращений в Госсовет Коми и органы прокуратуры, связанных с нарушением покоя и тишины, постоянно растет. Поэтому мы, на заседании Экспертного совета по вопросам местного самоуправления и правопорядка, пришли к выводу, что принятие отдельного республиканского закона позволит более четко регламентировать меры, применяемые к нарушителям тишины. Тем более что аналогичные законы уже успешно действуют в Москве и ряде субъектов Российской Федерации», — отметила Нина Нестерова. По словам парламентария, закон принимается в первую очередь для удобства жителей, ведь все необходимые положения теперь будут содержаться в одном документе.

В разработанном депутатами Госсовета Коми проекте закона устанавливаются четкие периоды времени, в течение которых нарушение тишины и покоя граждан повлечет административную ответственность: с 22 часов до 7 часов в будние дни и с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни на объектах образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций и организаций социального обслуживания. Ограничения коснутся также жилых зон, в частности придомовых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов, стоянок автомобильного транспорта, детских и спортивных площадок.

Запрет на аналогичные действия при проведении ремонтных работ предполагается установить в жилых помещениях и помещениях общего пользования многоквартирных домов, общежитиях и гостиницах — в выходные и будние дни на период с 13 до 15 часов.

Кроме того, проект закона теперь определяет перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан. К ним предлагается отнести использование звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств; громкую речь, крики, свист, пение, игру на музыкальных инструментах, использование пиротехнических средств; проведение ремонтных работ в жилых помещениях; а также неисправность сигнализации припаркованного автомобиля.

Вместе с тем, проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан» устанавливает и перечень случаев, на которые не будут распространяться ограничения. К таким случаям предлагается отнести проведение официальных физкультурных, спортивных и культурных мероприятий, религиозных обрядов и церемоний, празднование Нового года (с 22 часов 31 декабря до 6 часов утра 1 января), предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.