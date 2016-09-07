Москва, 7 сентября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин назвал условия возобновления диалога с ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября. Россия готова возобновить диалог с ПАСЕ при соблюдении основных прав и возможностей делегаций, заявил спикер Госдумы в ходе встречи с делегацией ПАСЕ во главе с Педро Аграмунтом.

geralt Возобновление диалога

«Мы являемся сторонниками межпарламентского диалога, готовы возобновить диалог с ПАСЕ при с соблюдении равных прав, возможности всех без исключения национальных парламентских делегаций», — заявил Нарышкин.

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В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюцию, в которой лишила делегацию России права голосовать на сессии, права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов.