Москва, 7 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В последний раз президент РФ Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко общались до попытки украинской диверсии в Крыму. Об этом 7 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Точно я вам не скажу, [когда было общение двух лидеров], но, безусловно, это было до диверсии в Крыму, и вы, наверное, вспомните, что сам президент до диверсии в Крыму в своих заявлениях упоминал общение по телефону с президентом Украины», — сказал Песков.

Он отметил, что «после диверсии в Крыму никакого общения не было».

Напомним, ранее официальный Киев предложил провести встречу в рамках «Нормандского формата» «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Китае 4−5 сентября. В Москве согласились с предложением Киева, однако после попытки диверсии со стороны Украины президент РФ Владимир Путин заявил, что в данной встрече нет никакого смысла.

«Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно, потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска компромиссов, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора», — заявил Путин на пресс-конференции 10 августа по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.