Москва, 7 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В России необходимо отменить срок давности преступлений, совершенных педофилами, а их самих стоит лечить с применением хирургии и медикаментов, так считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов, об этом он написал 7 сентября в своем Twitter.

AlexVan Тюрьма

Детский омбудсмен прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг столичной школы №57, педагоги которой якобы на протяжении нескольких лет развращали школьниц. По его словам, в школе вскрываются все новые и новые факты растления учеников. Люди, давно выпустившиеся из школы, рассказывают о событиях, происходивших 13 лет назад.

Астахов отмечает, что даже в том случае, если вина злоумышленников, посягавших на половую неприкосновенность детей, будет доказана, они могут избежать ответственности.

«Срок давности по преступлениям педофильного характера должен быть полностью отменен, — отметил Астахов. — Педофилов надо преследовать вечно!» — подчеркнул он.

Омбудсмен добавил, что педофилов необходимо лечить, включая хирургические методы и медикаментозные средства, и напомнил, что в России принят соответствующий закон, однако фактически он не действует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появились публикации о многолетней связи одного из педагогов школы №57 города Москвы с ученицами. При этом отмечалось, что жалобы со стороны школьников пресекались администрацией. Следственный комитет начал проверку учебного заведения. Из-за скандала директор школы Сергей Менделевич был вынужден покинуть свой пост.