Тегеран, 7 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани призвал мусульманский мир объединиться и наказать Саудовскую Аравию за ее действия в отношении иранских паломников, сообщает 7 сентября AFP.

Марсель Вердье. Наказание на четырех кольях в колониях. 1849 год

«Региональные страны и мир ислама должны принимать согласованные действия, чтобы решить все проблемные вопросы и наказать правительство Саудовской Аравии», — заявил Хасан Рухани на заседании кабинета министров, согласно сообщению государственного ИА IRNA.

Напомним, что Саудовская Аравия впервые за почти 30 лет запретила посещение Мекки иранским паломникам из-за соображений безопасности. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил 5 сентября, Саудовская Аравия ответственна за гибель около 2300 паломников, в том числе сотни иранцев, погибших в давке во время паломничества в Мекку в 2015 году.