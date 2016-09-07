Тромсё, Норвегия, 7 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В результате ЧП с рыбацкой лодкой на севере Норвегии погиб турист из РФ — житель Калининграда, сообщает РЕН ТВ.

pixabay.com Пустая лодка

По данным полиции Норвегии, один пострадавший госпитализирован. Еще трое туристов — двое граждан РФ и один гражданин Литвы, не получили серьезных травм. По предварительной информации, туристы наняли лодку, чтобы порыбачить, и отправились в поселок Торсвог.

Из-за сильных волн судно перевернулось около норвежского острова Нур-Квалёйа. После кораблекрушения примерно в одном километре от берега два человека оказались под днищем судна.