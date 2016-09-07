Москва, 7 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Сегодня, 7 сентября, на российском фондовом рынке в лидерах роста бумаги телекоммуникационного сектора. Акции «МТС» прибавляют 1,5%, «МегаФона» — 2%, «Ростелекома» — 1,2%. Дело в том, что вчера президент Владимир Путин допустил, что «пакет Яровой» может быть скорректирован. Дословно: «Возможны решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложное положение».

Kremlin.ru Ирина Яровая

Напомним, текущая версия «пакет Яровой», принятая Госдумой, предполагает, что операторы связи и интернет-провайдеры сами обязаны хранить содержание переговоров и переписки своих абонентов за шесть месяцев. Этот сценарий предполагал существенные затраты от «большой тройки» («МТС», «МегаФон», «Билайн») на создание баз данных.

По предварительным оценкам их создание может стоить 2 трлн рублей для каждого из сотовых операторов. Это 5−10 годовых выручек компаний. Сами компании заявляли, что эти затраты лягут на них «непосильным бременем» и под нож могут попасть дивидендные выплаты и инвестиционные программы компаний.

Пока неопределённость вокруг пакета сохраняется. После заявления Путина документ может быть смягчён, а часть расходов может быть переложена на бюджет — это позитивно для компаний. «МегаФон» уже заявил, что готов участвовать в доработке «закона Яровой» на всех уровнях государственной власти. Вероятно, в ближайшее время с похожими заявлениями выступят и остальные сотовые операторы.