Саратов, 7 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Следственные органы продолжают раскручивать преступление, связанное с вымогательством взятки в особо крупном размере руководством МУП «Водосток». 7 сентября пресс-служба СУ СКР региона сообщила, что по решению суда и.о. гендиректор — главный инженер предприятия Андрей Никонов арестован и направлен в СИЗО, а начальнику ремонтно-эксплуатационного участка Ринату Кашаеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Мера пресечения подельникам избрана пока на 2 месяца.

Напомним, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки». Кроме того, Кашаев подозревается также по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, 5 сентября 2016 года в дневное время подозреваемые, действуя из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, посредством вымогательства, получили от директора одной из строительных организаций взятку в особо крупном размере — 200 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за подписание актов скрытых работ по прокладке ливневого коллектора, расположенного на улице Томская в Саратове. По указанию подозреваемых денежное вознаграждение директором строительной организации было зачислено на расчетный счет, открытый в банке на одного из друзей подозреваемых.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка МУП «Водосток вынудил директора строительной организации на безвозмездной основе с использованием строительной техники и рабочей силы выполнять различные работы по благоустройству территории в Заводском районе Саратова и мэрии, чем существенно нарушил права строительной организации, пресек возможность извлечения ею прибыли от своей коммерческой деятельности и создал условия, при которых организация несла убытки.

https://regnum.ru/news/accidents/2175945.html