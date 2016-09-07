Рига, 7 сентября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Общий объем активов банков Латвии в первом полугодии 2016 года уменьшился на 4,6% или 1,481 млрд евро и составил в конце июня 30,457 млрд евро, свидетельствуют данные Латвийской ассоциации коммерческих банков. Активы в первом полугодии уменьшились у четырех крупнейших банков Латвии, сообщает BNS.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». Реж. Александр Татарский. 1983. СССР Маловато будет!

Так, активы Swedbank в конце июня составили 5,33 млрд евро, что на 3,1% или 168,028 млн евро меньше, чем в конце 2015 года. Активы ABLV bank в конце июня составили 4,276 млрд евро, что на 13,6% или 673,084 млн евро меньше, активы Rietumu banka — 3,697 млрд евро, что на 4,5% или 174,211 млн евро меньше, чем в конце прошлого года. Также активы SEB banka в 2016 году составили 3,461 млрд евро, что на 3,6% или 129,933 млн евро меньше, чем в конце 2015 года.

Активы уменьшились и у DNB Banka — на 5,6%, Norvik banka — на 13,6%, Baltikums Bank — на 2,7%, Regionala investiciju banka — на 20,3%, PrivatBank — на 19,1%, Expobank — на 0,2%, Danske bank — на 5,6%, Baltic International bank — на 32,9%, Meridian Trade Bank — на 4,5%, Bank M2M Europe — на 8,9%, Latvijas Pasta banka — на 96,9 тысяч евро, латвийского филиала Eesti Krediidipank — на 38%.

В свою очередь, активы латвийского филиала Nordea Bank выросли на 26,7% или 719,132 млн евро до 3,416 млрд евро, Citadele увеличились в первом полугодии на 4,2%, Rigensis Bank — на 20,4%, латвийского филиала BigBank — на 5,2%, филиала OP Corporate Bank (ранее Pohjola Bank) — на 26,2%, филиала Svenska Handelsbanken — на 40,8%.

Председатель Комиссии по рынку финансов и капитала Петерис Путниньш заявил, что латвийская экономика становится слишком маленькой для такого большого количества банков. Размер рынка стал одной из причин объединения балтийских филиалов банков Nordea и DNB banka. «Одна из причин — оптимизация расходов. Нужно компенсировать нехватку доходов», — отметил Путниньш. По его словам, тенденция к оптимизации расходов очевидна, поскольку латвийская экономика становится слишком маленькой для такого количества банков, как сейчас. «Но это не только проблема финансового сектора, это проблема всей экономики», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представители крупных финансовых групп Nordea и DNB на пресс-конференции 25 августа заявили, что объединят деятельность и зарегистрируют новый банк в Эстонии с филиалами в Латвии и Литве. В Латвийской ассоциации коммерческих банков отметили, что такое решение свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности латвийской бизнес-среды.