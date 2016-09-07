Киев, 7 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Бой-реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри состоится 29 октября в Манчестере. Об этом сообщил сам украинский спортсмен в социальной сети Twitter.

Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

«Дата боя-реванша окончательно зафиксирована, — написал Кличко. — Я исправлю свою ошибку 29 октября на «Манчестер Арене».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2015 г. Владимир Кличко в Дюссельдорфе не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA и потерпел поражение по очкам от британского боксера Тайсона Фьюри.

Позднее боксер из Великобритании был лишен титула IBF после отказа от боя с Вячеславом Глазковым.

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