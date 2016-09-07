Москва, 7 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин готов к контактам с президентом Украины Петром Порошенко, если это будет необходимо для реализации «Минских соглашений». Об этом 7 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«По двусторонним контактам мне неизвестно о том, чтобы такие контакты планировались. Собственно, в Китае президент сказал, что в интересах обеспечения реализации «Минских договоренностей», если это будет необходимо для реализации, он готов и на такой контакт», — сказал Песков.

Вместе с тем, он отметил, что, «опять же, для этого должны созреть необходимые условия и необходимо сделать соответствующую домашнюю работу».

Напомним, ранее официальный Киев предложил провести встречу в рамках «Нормандского формата» «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Китае 4−5 сентября. В Москве согласились с предложением Киева, однако после попытки диверсии со стороны Украины президент РФ Владимир Путин заявил, что в данной встрече нет никакого смысла.

«Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно, потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска компромиссов, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора», — заявил Путин на пресс-конференции 10 августа по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.