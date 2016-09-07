Томск, 7 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Форум ресурсоэффективности в Томском политехническом университете стал первой в стране площадкой для коммуникации и обмена опытом профессионального сообщества по теме ресурсоэффективных технологий, проектов и разработок, а также их продвижения на российские и мировые рынки. Кроме этого, эксперты обсуждали вопросы модернизации мировой экономики с учетом развития ресурсоэффективных технологий и концепции устойчивого развития.

пресс-служба Томского политехнического университета Заседание первого Международного форума ресурсоэффективности

«Мы первыми в стране подняли эту тематику, и форум прошел отлично, — отметил ректор Томского политехнического университета Пётр Чубик. — Нам удалось собрать экспертов экстра-класса по основным направлениям в области ресурсоэффективных технологий. Тема форума принята экспертами как наиболее важная и актуальная для страны и участники поддержали идею проводить его ежегодно. Уверен, что с каждым годом он будет привлекать все больше звездный гостей и экспертов, станет главной платформой для обсуждения вопросов развития ресурсоэффективных технологий».

В рамках форума работали шесть дискуссионных площадок и круглых столов. На них ведущие специалисты обсудили перспективы развития робототехники в стране и образования специалистов в этой сфере, возможности развития ядерной медицины и создание научно-образовательного центра ядерной медицины в Томске. На круглых столах эксперты рассмотрели вопросы сетевого взаимодействия вузов с бизнесом и властью, перспективы добычи трудноизвлекаемых природных ресурсов, применение и внедрение новейших ресурсоэффективных разработок, а также технологий для освоения космоса, в частности тех, что разработаны в ТПУ. На форуме было принято решение о создании двух консорциумов. Один консорциум — аддитивные технологии для космоса, второй — по разработке трудноизвлекаемых ресурсов. Томскому политеху в них отводится роль проектного офиса.

Ректор Пётр Чубик особенно отметил участие молодых ученых в работе форума, проведение в рамках мероприятия Сибирской академической недели, где самые талантливые студенты, аспиранты, инженеры со всей страны работали над ресурсоэффективными научно-исследовательскими проектами под руководством ведущих экспертов в этой области, академиков РАН.

Организаторами мероприятия выступили ТПУ, Российская академия наук и Министерство образования и науки РФ.

Международный форум ресурсоэффективности впервые прошел в ТПУ в рамках празднования 120-летия со дня основания вуза. Он стал площадкой для обсуждения темы ресурсоэффективности, продвижения высокотехнологичных проектов и разработок в этой сфере. Это направление ТПУ активно развивает уже более пяти лет.