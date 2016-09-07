Краснодар, 7 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сельский глава сам выписывал себе премиальные. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 сентября, теперь за содеянное чиновнику придется ответить перед законом.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Самопоощрение

Главу Алексеевского сельского поселения обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф до 30 тыс. рублей или тюремное заключение на срок до семи лет.

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Согласно собранным следствием данным, премию в размере 230 тыс. рублей глава поселения назначил себе в марте прошлого года. В такую сумму он оценил свой «личный трудовой вклад по выполнению задач, возложенных на главу». Также необоснованно он выписал себе вознаграждение в 240 тыс. рублей в феврале 2016 года. Однако из этой суммы он успел получить лишь половину. Решение о премировании себя любимого выносились главой поселения без согласования с сельским советом.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в феврале текущего года в суд было направлено аналогичное уголовное дело. Под статью о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере попали бывшие главный бухгалтер и экономист одной из общеобразовательных школ Армавира. В течение почти двух с половиной лет они, по версии следствия, вносили ложные сведения в банковские реестры на получение зарплаты и премий себе и двум сотрудникам школы, завышая их размер. Полученные деньги злоумышленницы присваивали себе. Всего таким образом они похитили более 842 тысяч рублей.