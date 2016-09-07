Воронеж, 7 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. 26 жителей Воронежа стали фигурантами уголовного дела об организации занятия проституцией, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Борис Григорьев. Марсельская проститутка (фрагмент). 1923

По версии следствия, преступное сообщество, созданное 41-летним воронежцем, действовало не менее года — с сентября 2015-го. Главарь группировки, а также 25 его знакомых подозреваются следствием в создании и контроле притонов по занятию проституцией. Девушек к «работе» — не только в притонах, но и в гостиницах, банях и на улице — сутенеры привлекали в том числе и насильно.

Члены группировки были задержаны полицией, на данный момент все задержанные проходят по уголовному делу в качестве подозреваемых.

В рамках расследования дела следователи и полицейские уже допросили более 60 свидетелей, провели более 30 обысков.

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В Воронежской области будут судить банду сутенеров

Как сообщало ИА REGNUM в настоящее время в процессе расследования находится другое громкое уголовное дело об организации сети борделей в Воронеже. Дело было возбуждено в сентябре прошлого года, а одним из обвиняемых по нему является экс-кандидат в депутаты гордумы, адвокат Алексей Климов.