Москва, 7 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В Кремле исходят из того, что детский омбудсмен Павел Астахов должен был написать заявление об отставке сразу по возвращению из отпуска. Об этом 7 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Павел Астахов

«У меня нет такой информации, мы по-прежнему исходим из того, что он, по идее, по возвращении из отпуска, он имел в виду подать в отставку», — сказал Песков.

По его словам, «из этого пока исходим, иной какой-то информации у меня нет».

Напомним, ранее детский омбудсмен Павел Астахов прокомментировал события в столичной школе №57, где разгорелся скандал вокруг половых связей учителя истории с ученицами. По словам Астахова, необходимо отменить срок давности за половые преступления против детей.